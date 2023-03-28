Сделку об изъятии 538 га чайных плантаций в Сочи признали законной в суде

Чайные плантации. Фото: пресс-службы администрации Сочи. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Апелляция признала законным изъятие в пользу РФ 538 га чайных плантаций в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Решение суда первой инстанции оставили без изменений. В ходе заседания во вторник было отказано в удовлетворении ходатайств о назначении экспертизы и приобщении дополнительных доказательств, - уточнили в пресс-службе.

В 2022 году Хостинский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Сделки с земельными участками, истребовании из незаконного владения и снятии с кадастрового учета были признаны недействительными. Ответчиками по иску выступили администрация города-курорта Сочи и более 70 физических и юридических лиц.

Уже известно, что гендиректор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев планирует обжаловать его в суде кассационной инстанции.