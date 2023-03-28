В Анапе наградили семерых казаков-добровольцев

Александр Власов вручил государственные награды казакам-добровольцам. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония награждения казаков-добровольцев прошла в Анапе. Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор региона Александр Власов вручил участникам специальной военной операции четыре ордена Мужества и три медали «За отвагу».

- Честь вручить вам высокие государственные награды, очень рад за наших казаков-добровольцев, в том числе начальника специального учебного центра «Кубань» полковника Руслана Цветкова, у которого это уже третий орден Мужества. Благодаря вашим подвигами и героизму Россия остается непобедимой. Жители Краснодарского края, казаки Кубанского казачьего войска гордятся вами, - отметил Александр Власов.

Как сообщил Александр Власов, среди награжденных настоящие герои, которые доказали свое мужество в боевых условиях. Многие из них были под Киевом, некоторые были ранены.