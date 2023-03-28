В Сочи стартовал всероссийский конкурс «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал в Сириусе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в Сочи. Торжественную церемонию открытия провел первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

– Вы смогли добиться многого и победить, став лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы верите в себя и знаете, что нет ничего невозможного. Сегодня в книге вашей жизни открывается новая яркая страница. Почувствуйте, что вы вместе, что вы одна команда, – рассказал Сергей Кириенко.

«Большая перемена» дала старт Российскому движению детей и молодежи «Движение первых». В церемонии приняли участие 3 тысячи победителей всех сезонов «Большой перемены» вместе со своими наставниками. Прямую трансляцию события в группе проекта во ВКонтакте смотрели порядка 500 тыс. человек.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» - один из самых масштабных проектов для детей и подростков в нашей стране.