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НовостиЗдоровье28 марта 2023 20:41

Станция переливания Краснодарского края победила во Всероссийской акции «Культурный код донора»

Лауреаты получили памятные дипломы и подарки.
Евгения ХАЛИКОВА
В акции приняли участие более 200 тысяч человек. Фото: пресс-службы минздрава Краснодарского края.

В акции приняли участие более 200 тысяч человек. Фото: пресс-службы минздрава Краснодарского края.

Краевая станция переливания крови стала победителем в номинации «Культурный код донора». Лауреаты Всероссийской акции получили памятные дипломы и подарки. В рамках всероссийской акции прошло более тысячи мероприятий, который объединили 450 учреждений культуры из 60 регионов страны.

– Благодаря Всероссийской акции «Культурный код донора» мы смогли не только пополнить запасы нашего регионального банка крови, но и вовлечь работников культуры и хранителей культурного наследия народов России в донорское движение и дать возможность донорам активно участвовать в культурной жизни, сохранить культурное наследие народов России, – рассказал главный врач Краевой Станции переливания крови Алексей Коденев.

Участниками акции «Культурный код донора» стали свыше 200 тысяч человек. В ходе акции представлены 75 лучших практик развития донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга.