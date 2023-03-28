В Туапсинской районной больнице установили новое оборудование

Новая медицинская техника компактна и маневренна. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отделении кардиологии Туапсинской районной больницы появилось новое оборудование. Аппарат УЗИ был приобретен в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», нацпроекта «Здравоохранение». Медики уже отметили понятный интерфейс и компактные размеры, благодаря чему аппарат можно размещать прямо в палате или в других ограниченных пространствах

– Благодаря высокому уровню визуализации, набору опций для экспертных кардиологических исследований и объемному сканированию повышается эффективность и скорость исследований. Все это происходит из-за уменьшения количества нажатий клавиш и возможности объединения нескольких действий в одно, – рассказал главврач Туапсинской больницы Игорь Смирнов.

Всего в 2022 году рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для лечебных учреждений региона было закуплено 23 единицы оборудования.