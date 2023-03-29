Стало известно, когда в Краснодаре завершат отопительный сезон

Стало известно, когда в Краснодаре официально отключат отопление.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В мэрии Краснодара рассказали, когда в квартирах горожан остынут батареи отопления. Для этого необходимо совпадение сразу нескольких факторов, сообщает "Ъ-Черноморье».
- По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, обычно отопительный сезон завершают при условии, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов, - рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.
По прогнозу синоптиков, уже в начале апреля воздух прогреется до +16...17 градусов. Сразу же после завершения отопительного сезона энергетики начнут подготовку к будущей зиме.