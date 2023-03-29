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НовостиОбщество29 марта 2023 5:03

Все трассы на горнолыжном курорте Сочи закрыли из-за высокой лавиноопасности

Ожидаются сильные перепады температуры
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В ближайшие сутки ожидаются сильные осадки в виде снега на высоте 2200 метров над

В ближайшие сутки ожидаются сильные осадки в виде снега на высоте 2200 метров над

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности. Курорт Красная Поляна 29 марта принял решение закрыть все трассы для катания из-за высокой вероятности схода лавины.

- В ближайшие сутки ожидаются сильные осадки в виде снега на высоте 2200 метров над уровнем моря и дождя на нижних отметках. Также ожидаем сильные перепады температуры (с +15 до 0), - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

На горном курорте Роза Хутор решили открыть трассы, но не все. Трассы северного склона работают с отметки 1350 метров: Шале, Шамони, Нагано, Озерная, Каскад, МОС, КД Заповедный лес, Шале и Волчья Скала, КД Соло. А вот КД Экстрим закрыта.