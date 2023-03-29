На Кубани отремонтировали почти три тысячи километров региональных дорог

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают ремонт дорог. За пять лет обновили почти три тысячи региональных участков.

- Кубань – транзитный и курортный регион, к нам едут отдыхать со всей страны, и людям должно быть комфортно и безопасно. Поэтому создание качественной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре, Сочи и Новороссийске по нацпроекту дороги ремонтируют с опережением сроков. Напомним, в 2022 году открыли Северный обход Анапы. С опережением графика строится Дальний западный обход Краснодара. Также продолжаются работы на Яблоновском мосту, обходе Тимашевска и трассе Краснодар - Ейск.

В 2023 году планируется привести в порядок 427 километров региональных дорог.