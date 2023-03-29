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НовостиОбщество29 марта 2023 5:55

На улицы Краснодара из-за дождя выехала водооткачивающая техника

Машины работают в зонах локальных подтоплений
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Всю ночь в Краснодаре шел дождь. По прогнозам, осадки ожидаются в течение всего дня. На улицы города выехала водооткачивающая техника.

- Спецтехника уже ликвидировала локальные подтопления на улице Тенистой и бульваре Строителей. Работы на дорогах продолжаются, - сообщили в мэрии Краснодара.

В администрации города добавили, что приступить к работе готовы 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 214-33-36 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.