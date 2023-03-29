Полиция проверяет сообщения о расстреле перелетных птиц в Сочи

Проводится проверка

В селе Черешня Адлерского района Сочи подстрелили одну перелетную птицу. По словам местных жителей, это уже не первый раз, когда охотники убивают перелетных птиц.

- Ветврач спасает черного коршуна, летевшего в стае из Африки на гнездовье в европейскую часть России, - сообщили в пресс-службе сочинского географического общества.

По данному инциденту в полицию сообщений не поступало. Однако правоохранители увидели информацию о расстреле перелетных птиц в соцсетях.

- В настоящее время в связи с выявленной в сети Интернет публикацией сообщение зарегистрировано в УВД по Сочи. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.