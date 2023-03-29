В Краснодаре трамвай сбил девушку на велосипеде

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В Краснодаре произошло ДТП с трамваем, пострадала девушка, которая ехала на велосипеде.

- По предварительным данным, 29 марта около 8 часов утра водитель трамвая №15 на улице Московской сбил девушку на велосипеде, которая переезжала через трамвайное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка была в наушниках, она с травмами доставлена в больницу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.