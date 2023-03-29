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НовостиОбщество29 марта 2023 8:01

Кубанские приставы забрали у сектантки двоих детей

Женщина не разрешала подросткам общаться с людьми
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани приставы забрали двоих детей у сектантки

На Кубани приставы забрали двоих детей у сектантки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубанские приставы забрали у сектантки двоих детей. Женщина не разрешала своей 12-летней дочке и 10-летнему сыну общаться с людьми. Из-за этого девочка сбежала из дома. Ее поместили в «Павловский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних».

- Судебные приставы по Крыловскому и Павловскому районам Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю исполнили решение суда в отношении мальчика из станицы Павловской. Детей передали отделу по вопросам семьи и детства Администрации МО Павловский район, - сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Уточняется, что решение суда было исполнено в присутствии работников социальной службы. Дальнейшую судьбу детей решит суд.