На Кубани зафиксировали 366 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Самому младшему пациенту три месяца, а старшему – 86 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае 366 новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Среди заболевших 219 женщин и 147 мужчин. Также коронавирусом заразились 25 детей.

- Самому младшему пациенту три месяца, а старшему – 86 лет, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре COVID-19 обнаружили у 124 местных жителей, в Новороссийске - у 21, в Горячем Ключе – у 19, в Каневском районе – у 18, в Сочи – у 17, в Северском районе – у 16. По 10 новых пациентов в Белоглинском и Новопокровском, по девять– в Армавире и Ейском, по восемь – в Тбилисском, по семь– в Геленджике, Выселковском, Тимашевском и Тихорецком.

К слову, коронавирус выявили у шести местных жителей в Белореченском, Славянском и Староминском. По пять новых пациентов – в Анапе, Кавказском и Павловском районах. По четыре положительных тестов – в Гулькевичском, Кореновском, Крымском, Приморско-Ахтарском и Усть-Лабинском. По три новых пациента в Динском, Красноармейском, Курганинском и Мостовском. По 2 – в Лабинском и Успенском. По одному человеку с COVID-19 выявили в Абинском, Апшеронском, Калининском, Крыловском, Кущевском, Отрадненском, Темрюкском и Туапсинском районах.