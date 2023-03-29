На Кубани запустили первое российско-белорусское производство по сборке комбайнов и жаток Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани запустили первое российско-белорусское производство по сборке комбайнов и жаток. Площадку создали в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Производство создано кубанским комбайновым заводом и белорусским холдингом. Его посетили вице-губернатор Андрей Коробка и министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

По словам гендиректора белорусского холдинга Александра Новикова, производство планирует максимально закрыть потребность в сельхозтехнике. Так, к концу 2023 года в Усть-Лабинске соберут около 100 комбайнов.

- До 2027 года на данной площадке создадим цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад. Также планируем запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами, - отметил Александр Новиков. - Они будут на выезде обслуживать сельхозпредприятия, что позволит значительно сократить простой техники во время сезонных полевых работ.

В настоящее время в крае разработан комплекс мер для развития сельхозмашиностроения. В том числе он включает скидки покупателям на выпускаемую продукцию. По отраслевой госпрограмме развития промышленности региона возмещают машиностроителям скидки от 10 до 15%.