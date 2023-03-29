В Анапе потушили пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе загорелся Центральный рынок. Для безопасности людей было эвакуировано 15 человек, из них двое – дети.

- Сообщение о задымлении на улице Красноармейской поступило в 11:26. В 11:32 к месту приехали первые подразделения. Они установили, что происходит возгорание в здании на общей площади 20 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ликвидировать открытое горение удалось в 12:02. На тушение было подано 2 ствола «Дельта».

Всего к ликвидации пожара было привлечено от РСЧС 62 человека и 18 единиц техники. Из них от МЧС России 39 человек и 12 единиц техники.