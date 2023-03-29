Школа на улице Байбакова в Краснодаре готова на 49%

Школа по улице Байбакова в Краснодаре готова на 49% Фото: krd.ru

Школа по улице Байбакова в Краснодаре готова на 49%. На стройплощадке в два раза сократили отставание работ от сроков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, на объекте увеличили количество рабочих – до 135. В школе подготовят учебные кабинеты, актовый зал на 800 мест с комнатой для артистов, костюмерной и инвентарной, малый зал для собраний на 200 мест, столовую на 780 мест, музей, современный библиотечно-информационный комплекс с читальным залом.

Кроме того, в учреждении оборудуют издательский центр, медиатеку, терминал для поиска книг, зону для авторского чтения, медицинский и пищевой блоки, тренажерный зал.

Ввести школу в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2023 года.

- На сегодняшний день уже установили лифт в пищеблоке, выполняются отделочные работы, - рассказал директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Учреждение также обеспечат камерами видеонаблюдения и круглосуточной охраной.