В Анапе загорелся рынок. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе перекрыли дороги из-за пожара. Инцидент произошел на улице Красноармейской в районе Центрального рынка.

- В связи с пожаром частично перекрыто автомобильное движение. Сотрудники отдельной роты ДПС регулируют транспортные потоки, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что полицейские направляют автомобили по объездным путям.

Пожар удалось ликвидировать в 12:23.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Анапе загорелся Центральный рынок.