Достроить газопровод планируют в конце 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крыловском районе Кубани в 2023 году достроят газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Строительство подводящего межпоселкового газопровода стартовало в 2022 году. Его проводят по краевой программе «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Газопровод протяженностью более 24 километров обеспечит газом жителей поселков Ковалевки, Запрудного и Решетиловского в Октябрьском сельском поселении. Отмечается, что ресурс появится в 289 домах, в которых проживает около 500 человек.

- В настоящее время уже проложили 21 километр трубы, - сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Достроить газопровод планируют в конце 2023 года.