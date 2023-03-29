В Ростовской области молодой любовник зарубил и залил бетоном многодетную мать

Уголовное дело направлено в суд

В Ростовской области перед судом предстанет 28-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве 41-летней многодетной матери.

- По версии следствия, молодой человек нанес жертве больше 35 ударов топором и ножом, а потом залил ее тело бетоном, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

По данным издания, женщина без отца воспитывала четверых детей - двух дочерей и двух сыновей. С 28-летним мужчиной она общалась несколько месяцев. Они проводили время в гараже в одном из спальных районов. В какой-то момент женщина призналась, что заинтересовалась другим мужчиной, и предложила расстаться. Тогда молодой любовник пришел в ярость, зарубил, снял ювелирные украшения и отнес в подвал гаража, где и залил бетоном.

Близкие Ирины забили тревогу сразу после того, как она не вернулась домой. Сестра женщины пришла с заявлением в полицию. Спустя несколько дней сотрудники нашли подозреваемого и место преступления. Николая отправили под стражу.