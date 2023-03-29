Проект IT-парка Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре продолжают строительство IT-парка. О проекте комплекса рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Отмечается, что при разработке решено увеличить объем инвестиций и площадь IT-парка. За счет этого специалисты создадут в четыре раза больше новых рабочих мест.

- Резидентами парка смогут стать как отраслевые компании, так и коллективы трех кубанских вузов со своими перспективными инновационными разработками, - сказал Вениамин Кондратьев.

Площадь парка составит 20 тысяч кв. метров. Всего здесь создадут 500 новых рабочих мест. В настоящее время на площадке построили цокольный и первый этажи здания. Завершить проект планируют в 2025 году.

IT-парк рассчитан на работу в сферах разработки и внедрения ПО для нацпроектов и госпрограмм, инновационных технологий производства полупроводниковых приборов, электронной элементной базы, оборудования для отраслей промышленности.