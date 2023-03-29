Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение Черного моря. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел регионального арбитражного суда.

Иск в суд по результатам проверки подало Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ее проводили в мае 2021 года.

При осмотре акватории и водоохранной зоны Черного моря специалисты обнаружили загрязнение мусором в районе причалов морпорта. Площадь засорения превысила тысячу кв. метров. Морпорту города-героя назначили 220 тысяч рублей административного штрафа.

Однако при расчете ущерб акватории Черного моря составил более 20 млн рублей. При этом Новороссийский морпорт не возместил сумму вреда в срок. Тогда Росприроднадзор обратился с иском в суд, пишет «Деловая газета.Юг».

Арбитражный суд признал требования ведомства обоснованными, расчет размера вреда верным и удовлетворил иск. Теперь Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение моря.