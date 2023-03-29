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НовостиОбщество29 марта 2023 10:47

Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

При проверке площадь загрязнения превысила тысячу кв. метров
Светлана ОВДЕЙ
Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение Черного моря. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел регионального арбитражного суда.

Иск в суд по результатам проверки подало Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ее проводили в мае 2021 года.

При осмотре акватории и водоохранной зоны Черного моря специалисты обнаружили загрязнение мусором в районе причалов морпорта. Площадь засорения превысила тысячу кв. метров. Морпорту города-героя назначили 220 тысяч рублей административного штрафа.

Однако при расчете ущерб акватории Черного моря составил более 20 млн рублей. При этом Новороссийский морпорт не возместил сумму вреда в срок. Тогда Росприроднадзор обратился с иском в суд, пишет «Деловая газета.Юг».

Арбитражный суд признал требования ведомства обоснованными, расчет размера вреда верным и удовлетворил иск. Теперь Новороссийский морпорт выплатит 20 млн рублей за загрязнение моря.