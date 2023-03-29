Более десяти детских соревнований на кубок «Хуторенок» прошли на «Роза Хутор» в этом зимнем сезоне

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Детские старты уже стали традиционными для горного курорта, принять участие в них может любой ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, который умеет кататься по «зеленым» легким трассам. Проходят соревнования «Хуторенок» каждую субботу, в этом сезоне их состоялось 11. Во время состязаний юные сноубордисты и лыжники покоряют специальную трассу, совершая повороты и объезжая спортивные флаги при замере времени. Все участники получают медали, дипломы и подарки от курорта и его партнеров.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«Главная задача детских соревнований Кубка «Хуторенок» - привлечь ребятишек к занятиям спорта, привить им любовь к активному и здоровому образу жизни. Такие состязания проходят с 2016 года, участие в них приняли уже почти 6000 юных поклонников горных лыж и сноуборда. Мы рады, что их число растет год от года. В прошлом сезоне свое мастерство в «Хуторенке» показали 1168 детей, в этом – уже 1358», - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Состязания «Хуторенок» оказались настолько популярными, что в прошлом году на курорте появилась их летняя версия. В предстоящем теплом сезоне старт детского кубка намечен на 3 июня. Каждую субботу вплоть до 26 августа юные любители активного образа жизни в возрасте от трех до четырнадцати лет будут состязаться в беге, катании на самокатах и беговелах. На специальной трассе им предстоит преодолевать препятствия, демонстрируя ловкость, быстроту, умение держать равновесие и баланс.