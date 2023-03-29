Наука детям: в «Орленке» юные экологи изучат закономерности функционирования природных экосистем

Образовательная программа пройдет с 28 марта по 17 апреля Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»

Образовательная программа «Актуальная экология – вторая жизнь пластика» пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 28 марта по 17 апреля. Ее участниками станут юные экологи из разных регионов России. Под руководством ученых они изучат закономерности функционирования природных экосистем и возможность восстановления нарушенных территорий.

Образовательная программа объединила 25 школьников из 15 регионов страны. Все они увлекаются естественными науками и вопросами экологии, а также имеют практический опыт в этих направлениях деятельности.

- «Орленок» уделяет огромное значение вопросам экологического воспитания. На протяжении многих лет в Центре реализуются образовательные программы, направленные на формирование у детей и у взрослых ответственного отношения к окружающей среде. Проект «Актуальная экология – вторая жизнь пластика» дополнит линейку экологических программ «Орленка», поможет ребятам научным и опытным путём понять, как защитить Землю от обилия твёрдых коммунальных отходов, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Программа объединила 25 школьников из 15 регионов страны Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»

В «Орленке» ребята включатся в теоретическую и практическую работу. Под руководством научных сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» школьники изучат закономерности функционирования природных экосистем и возможность восстановления нарушенных территорий, получат научное представление о природе веществ, сформируют навыки безопасного проведения опытов и экспериментов в химической лаборатории.

В центре исследований – пластик, его состав, влияние на окружающую среду, возможность переработки и вторичного использования.

- Сотрудничество Курчатовского института и ВДЦ «Орленок» предоставляет школьникам целый спектр возможностей: и это не только погружение в науку под руководством учёных, но и знакомство с интересной историей Всероссийского детского центра, посещение занятий и мастер-классов в «Городе мастеров» и участие в ярких, запоминающихся событиях смены, - поделилась мнением директор Департамента образовательной деятельности НИЦ «Курчатовский институт» Зоя Чернышева.

Также орлятам расскажут о «Курчатовском институте» и научных направлениях, школьники узнают об образовательных проектах и карьерных возможностях, которые создаются для молодых ученых.