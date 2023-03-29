На благоустройство Адлерского района Сочи выделили 700 млн рублей

Администрация собирается реализовать 87 мероприятий по паспортам ТОС.

На благоустройство Адлерского района Сочи потратят около 700 миллионов рублей в 2023 году. До 1 июня на улице Молокова планируют сделать комплекс с воркаут- и детской площадками, зоной отдыха. К слову, на улице Свердлова собираются благоустроить сквер и прогулочную зону.

- Заложены средства и на благоустройство 14 детских площадок. Их планируют открыть в сентябре, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, администрация собирается реализовать 87 мероприятий по паспортам ТОС. В список входят ремонт дорог, благоустройство детских площадок, укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры.