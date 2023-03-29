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НовостиОбщество29 марта 2023 11:20

На благоустройство Адлерского района Сочи выделили 700 млн рублей

Заложены средства на благоустройство 14 детских площадок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация собирается реализовать 87 мероприятий по паспортам ТОС.

Администрация собирается реализовать 87 мероприятий по паспортам ТОС.

На благоустройство Адлерского района Сочи потратят около 700 миллионов рублей в 2023 году. До 1 июня на улице Молокова планируют сделать комплекс с воркаут- и детской площадками, зоной отдыха. К слову, на улице Свердлова собираются благоустроить сквер и прогулочную зону.

- Заложены средства и на благоустройство 14 детских площадок. Их планируют открыть в сентябре, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, администрация собирается реализовать 87 мероприятий по паспортам ТОС. В список входят ремонт дорог, благоустройство детских площадок, укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры.