Парламентская комиссия заслушала информацию о деятельности краевого департамента имущественных отношений

Темой рассмотрения стала деятельность департамента имущественных отношений региона.

В планах ведомства на текущий год - обследовать более 19 тыс. земельных участков краевой собственности, для целей вовлечения в оборот провести кадастровые работы в отношении 5300 земельных наделов, осуществить 2 тыс. выездных обследований, комплексные кадастровые работы в отношении 29 кадастровых кварталов в Краснодаре и Северском районе, оценить почти 4 млн объектов недвижимости.

Существование эффективной модели управления краевым имуществом невозможно без наличия системного законодательного регулирования данной сферы. С этой целью профильным комитетом ЗСК совместно с департаментом разработан ряд законопроектов.

В ходе обсуждения представленной информации председатель ЗСК задал вопрос о том, какая работа проводится департаментом по вовлечению в оборот виноградопригодных земель. По данным руководителя департамента Александра Шеина, в рамках взаимодействия с муниципалитетами в крае проведена инвентаризация земель и виноградопригодными признаны порядка 80 тысяч га.

«Мы видим, что ежегодно от 1,5 до 2 тысяч гектаров вводится под виноградники. Резервы есть. На сегодняшний день сельское хозяйство – основа экономики нашего региона, а виноградарство с каждым годом приобретает все больший и больший вес в аграрном секторе. Потому эту работу необходимо продолжить», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также поднимались вопросы, касающиеся эффективности методики кадастровой оценки, работы с обращениями от участников СВО и членов их семей, бесхозного имущества, реорганизации ГУПов и МУПов, и другие.