Порывы ветра в Сочи достигнут 17 м/с

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб

В Сочи в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, с вечера 29 марта и в ночь на 30 марта порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

- Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, все службы работают в усиленном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит обратить внимание, что жителям и туристам не рекомендуется парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Также стоит отказаться от отдыха у воды. В случае ЧС звонить по номеру 112.