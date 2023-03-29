В Краснодаре ремонтируют улицу Зиповскую Фото: кадр из видео

В Краснодаре продолжают ремонтировать улицу Зиповскую. Завершить асфальтирование одной из полос планируют до конца марта. А к апрелю рабочие начнут работы на другой части дороги.

Реконструкцию Зиповской проводят на средства из краевого бюджета по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Специалисты, в частности, подготовят четырехполосную дорогу шириной 14 метров, тротуары по обеим сторонам шириной 3 метра, велодорожки шириной 1,5 метра, освещение по всему периметру и переустроят инженерные сети.

На участке от улицы Байбакова до Московской дообустроят существующий пешеходный переход, оборудуют пешеходный переход, две дополнительные остановки и парковки. Уточняется, что на пересечении Московской и Зиповской переустроят светофор.

Завершить реконструкцию Зиповской планируют к августу.