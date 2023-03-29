Стартовал весенний этап акции «Краснодар - 10 тысяч деревьев» Фото: пресс-служба городской администрации

Весенний этап акции «Краснодар - 10 тысяч деревьев» стартовал в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, жителям выдадут 10 тысяч деревьев и еще около тысячи кустарников. Во дворах жилых домов, в частности, высадят ивы, катальпы, клены, тополя, декоративные яблони, гибискус, кариоптерис, тамарикс, красивоплодник.

Кроме посадочного материала, горожанам выдают подробные рекомендации по высадке и дальнейшему уходу за растениями.

Экологическая акция проходит в краевом центре пятый год подряд. За это время было роздано более 90 тысяч саженцев, - отметил директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Присоединиться к озеленению Краснодара можно, обратившись в администрации внутригородских округов:

- Центральный округ - 8 (861) 267-96-28;

- Прикубанский округ - 8 (861) 226-38-05;

- Западный округ - 8 (861) 259-43-34;

- Карасунский округ - 8 (861) 231-26-66.