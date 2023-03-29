Юссеф Леон Ликордари, Ксения Завражнова и Екатерина Сю Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский школьник стал призером олимпиады по итальянскому языку. Юссеф Леон Ликордари участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Десятиклассник, занявший призовое место, учится в школе № 3 Староминского района. Отмечается, что Юссеф Леон Ликордари участвовал в заключительном этапе олимпиады и в прошлом году.

- Кроме того, парень показывает успехи в спорте, участвует и побеждает в различных соревнованиях. Поздравляю школьника и его педагога с этим высоким достижением. Желаю новых побед и дальнейших успехов, - написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

На заключительном этапе олимпиады выступили и одиннадцатиклассницы Ксения Завражнова из лицея № 4 Ейска и Екатерина Сю из школы № 12 Анапы. Все участники прошли письменный и устный конкурсы.

Напомним, дипломы победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады действуют четыре года. Они дают право поступить в любой вуз России без экзаменов по соответствующему профилю.