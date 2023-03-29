Мужчина подошел к пенсионерке и ударил ее по голове Фото: кадр из видео

В Армавире мужчина ударил 85-летнюю женщину и разбил ей голову. Момент нападения на пенсионерку засняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как местная жительница спокойно идет мимо площадки с мусорными контейнерами в районе улицы Поветкина. Навстречу женщине спешит мужчина. Подойдя к пенсионерке, прохожий замахивается и бьет ее по голове. От удара пострадавшая падает на землю и не может самостоятельно подняться.

О происшествии сообщили пользователи соцсетей. После публикаций в полиции организовали проверку.

- Проведенная медицинская экспертиза зафиксировала у пострадавшей ушибленную рану головы и сотрясение мозга, и заключила, что потерпевшей был нанесен легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Армавиру.

Тем временем подозреваемого в нападении на женщину задержали. Им оказался 39-летний местный житель. На мужчину завели уголовное дело – теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.