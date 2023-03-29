В роддоме Краснодара приняли 3500-го малыша

Праздничная выписка из роддома клиники Екатерининская 3500 новорожденного

Три с половиной года назад двери родильного дома клиники Екатерининская открылись для первых пациенток, а спустя этот небольшой срок здесь родился 3500-й ребенок. В честь этого знакового события фасад роддома подсветили праздничной печенькой - это уже стало доброй традицией к рождению юбилейных малышей. Не обошли вниманием и родителей новорожденного.

- Мы знали, где родится наш малыш, поэтому заранее позаботились и заключили договор с клиникой Екатерининская, - рассказывает Елена. - Как только почувствовали, что настал тот самый момент, сразу выехали в родильный дом. Благо, собираться почти не пришлось, захватили только зарядку от телефона, а остальное предоставили в клинике.

Роды Елены прошли под контролем заместителя главного врача по родовспоможению, акушера-гинеколога роддома клиники Екатерининская Оксаны Анатольевны Горбулиной. Она возглавляет первый частный родильный дом на Кубани уже 3,5 года и следит за тем, чтобы все роды проходили легко и мягко. Так на свет появился и Миша. Малыш стал вторым ребенком Елены, родившимся в роддоме клиники Екатерининская.

Заместитель главного врача по родовспоможению, врач акушер-гинеколог Горбулина О.А.

В роддоме созданы все условия для комфорта пациентов - начиная с предродовых палат и родильных залов с ваннами, заканчивая торжественной выпиской.

- Наша задача - создать атмосферу праздника рождения новой жизни, позаботиться о безопасности, спокойствии и психологическом комфорте будущей мамы и малыша. Для этого мы используем в родильной палате концепцию французского акушера-гинеколога Мишеля Одена - «тихо, тепло, темно». Это позволяет снизить количество медицинских вмешательств, а забота и грамотная команда облегчат течение родов и адаптацию мамы, - рассказывает Оксана Анатольевна Горбулина.

Согласно этой концепции, все родзалы клиники - индивидуальные. В них обязательно выдержана атмосфера домашнего уюта: расставлены свечи, звучит приятная музыка, свет максимально приглушен, а аромадиффузор наполняет палату приятными ароматами.

На протяжении всего периода пребывания в роддоме мама и новорожденный не разлучаются. При желании самые важные и трогательные моменты со своей семьей может разделить папа. Например, принять участие в партнерских родах, в том числе при кесаревом сечении.

Самое ценное - здоровье своих детей - родильному дому клиники Екатерининская уже доверили 3500 семей. Родители отмечают индивидуальный подход к каждой женщине, высокий профессионализм и любовь к своему делу всей команды. И это доверие очень ценно для коллектива роддома, в котором происходит первая встреча мамы с малышом.

Реклама. https://rd.clinic23.ru/ LjN8JwveN

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.