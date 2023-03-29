Более 19 млн рублей передали семьям участников СВО в Сочи

В Сочи прошло заседание Координационного совета по поддержке семей участников СВО Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи прошло расширенное заседание Координационного совета по поддержке семей участников СВО. Участники рассмотрели обращения самих мобилизованных сочинцев и добровольцев, вернувшихся из зоны боевых действий, и их семей.

Сейчас в Сочи для всех семей участников СВО оформлены социальные паспорта и закреплены муниципальные сотрудники. Всего в городе разработаны и действуют 11 мер поддержки.

Для детей мобилизованных сочинцев, например, установлен бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное питание в школах и детсадах и отменена плата за детсад. Кроме того, для ребят действуют абонементы на посещение учреждений культуры и медосмотры. А при рождении ребенка предусмотрены выплаты.

- Дополнительно материальную помощь оказываем из средств, собранных нашими жителями и предпринимателями - более 19 млн рублей уже переданы в семьи защитников страны, - сообщил на заседании глава Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, Координационный совет Сочи начал работу с 28 октября. С этого момента прошло более 20 расширенных заседаний.

Координационный совет принимает обращения от участников СВО и их семей по улице Советской, 26 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу и субботу - с 9:00 до 17:00. Звонки принимают по номеру 8(918)132-13-60.