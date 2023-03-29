Житель Кубани до смерти забил мать и был застрелен полицейскими

Расследование продолжается Фото из архива КП

Житель Кубани до смерти забил 68-летнюю мать и был застрелен полицейскими. Все произошло в Павловском районе.

Так, 50-летний мужчина жил вместе с матерью в доме по улице Ленина в хуторе Междуреченском. Здесь подозреваемый, по версии следствия, и расправился с женщиной.

- В период с 27 по 28 марта 2023 года фигурант совершил убийство родственницы, нанеся ей более 6 ударов в область головы и туловища, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О том, что произошло с женщиной, узнали полицейские. После того, как пенсионерка перестала выходить на связь, правоохранители приехали к ней домой. Здесь они обнаружили тело с признаками убийства. В этот момент в доме находился и сын женщины, на которого пали подозрения. Увидев полицейских, он попытался сбежать, но не смог.

Во время задержания мужчина пытался вырваться из рук полицейских. Чтобы не быть пойманным, он начал угрожать им ножом и топором.

- После неоднократных отказов фигуранта прекратить противоправные действия он был ликвидирован сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений. По имеющимся данным о мужчине будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.