Губернатор Кубани провел встречу с представителями IT-сообществ

Вениамин Кондратьев встретился с представителями IT-сообщества Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев встретился с представителями IT-сообщества Кубани. Губернатор региона и руководители профильных предприятий обсудили развитие отрасли. В последний раз такая встреча прошла год назад. За это время в сфере произошли положительные изменения.

– За год на 5% вырос объем услуг. Теперь он составляет 96 миллиардов рублей. Краевые предприятия смогли в короткие сроки выйти на серийное производство беспилотников для нужд военнослужащих. Это хороший результат, но потенциал IT-отрасли еще не раскрыт в полной мере, – рассказал Вениамин Кондратьев.

От внедрение российских инноваций во все сферы экономики напрямую зависит кибербезопасность. Для кубанских айтишников - это отличная возможность попробовать на практике средства защиты собственной разработки, считает глава региона. Со своей стороны, власти региона готовы поддерживать программистов и разработчиков отечественного софта.