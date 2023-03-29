Более 25 тысяч семей Кубани воспользовались «Семейной ипотекой»

Более 25 тысяч семей с детьми улучшили жилищные условия. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубани более 25 тысяч молодых семей улучшили жилищные условия благодаря «Семейной ипотеке». Это одна из самых популярных мер господдержки. Она действует с 2018 года и дает право получить кредит по льготной ставке до 6% годовых.

– В крае пять лет выдали кредитов на сумму свыше 85 миллиардов рублей. По этому показателю наш регион входит в число лидеров в России. В целом по общим объемам ипотечного кредитования Кубань занимает третье место в стране, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Семейная ипотека» предусмотрена для покупки жилья на первичном рынке, земельного участка или строительства дома. Программа рассчитана для семей, ставшие родителями с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Также до 31 декабря 2027 года программа распространяется на родителей ребенка с инвалидностью, родившегося до 31 декабря 2023 года.