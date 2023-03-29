На Кубани засеяли 300 тысяч гектаров яровыми культурами

В Краснодарском крае яровыми засеяли 20% площади. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На оперативном заседании Оперштаба Минсельхоза России обсудили ход весенних полевых работ в регионах. В Краснодарском крае яровыми засеяли 20% площади, это около 300 тысяч гектаров пашни. Сезонные полевые работы в регионе проходят в штатном режиме.

– В крае практически завершили сев яровой пшеницы, ячменя, овса и гороха на зерно. Сев овощного гороха и сахарной свеклы продолжается. Как только позволит погода, аграрии приступят к севу кукурузы, подсолнечника и риса, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

В 2023 году площадь ярового сева превысит 1,7 млн га, а площади стратегических риса и сахарной свеклы будут сохранены на уровне 2022 года – 92 тыс. га и 188 тыс. га соответственно.