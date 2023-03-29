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НовостиЗдоровье29 марта 2023 19:22

В Гулькевичской ЦРБ благодаря новому маммографу своевременно диагностировали онкологию у 40 пациенток

В больнице провели 7 тысяч исследований
Евгения ХАЛИКОВА
Современный аппарат установили в больнице по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Современный аппарат установили в больнице по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Гулькевичской районной больнице провели 7 тысяч исследований на новом цифровом маммографе и выявили 40 злокачественных образований. Благодаря своевременной диагностике пациентки смогут пройти лечение и полностью избавиться от диагноза «рак молочной железы».

– Все пациенты проходят дальнейшее обследование. Среди женских онкологических заболеваний рак груди занимает первое место, поэтому ранняя диагностика фактически означает шанс выздоровления, – рассказала и. о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.

Современный аппарат был закуплен в 2021 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в 2022 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения краевые медучреждения получили более 2 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.