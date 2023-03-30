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НовостиЭкономика29 марта 2023 21:06

В 2023 году на Кубани объем субсидий на закладку молодых садов превысит 1 млрд рублей

Сумма субсидирования выросла с 998 млн. до 1,2 млрд.рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Фото: пресс-службы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В 2023 году на Кубани объем субсидий на закладку молодых садов увеличат с 998 млн руб до 1,2 млрд рублей, сообщает «Ъ-Черноморье».

- Государственная поддержка является важным фактором развития отрасли. Садоводы Кубани могут рассчитывать на субсидии при закладке новых садов или строительстве фруктохранилищ, - рассказали изданию в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Также вырастет на 6 млн рублей вырастет объем грантовой поддержки и составит 27 млн руб. Но помощь могут рассчитывать крестьянско-фермерские хозяйства, осуществляющие свою деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации.