В Краснодаре во время пасхальных богослужений усилят меры безопасности

В Краснодаре безопасность в храмах будут охранять полицейские.

В Краснодаре началась подготовка к празднованию Пасхи, которая в 2023 году выпадает на 16 апреля. В администрации города обсудили меры безопасности, которые принято усилить в праздничные дни.

- Наша задача — вместе с правоохранителями и с епархией не допустить никаких чрезвычайных происшествий и обеспечить безопасность жителей. Все продумаем до мелочей, реализуем и проконтролируем, - рассказала мэо Краснодара Евгений Наумов.

Известно, что приято решение установить в храмах металлодетекторы, а также увеличить количество полицейских нарядов.