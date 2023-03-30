В Краснодаре на музейной выставке покажут склеп Геракла в натуральную величину

В музее Фелицына откроется новая выставка. Фото: t.me/museumfelicina

В Краснодарском государственно историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына готовят к открытию новую выставку. Экспозиция «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края» обещает заинтересовать всех любителей античности.

- Специально к открытию экспозиции мы изготавливаем несколько макетов в реальную величину. Например, настоящий дольмен и склеп Геракла. Эти и многие другие арт-объекты не только помогут лучше понять особенности и назначение археологических находок, но и сделать незабываемые фотографии, - рассказали в пресс-службе музея.

Многие экспонаты впервые представят широкой публике. Например, никогда ранее не демонстрировались разбитая мегарская чаша, которую склеили ее современники, коллекция редких амфор и другие артефакты. Откроется выставка 7 апреля.