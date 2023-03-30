Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 22:10

Кубань присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи

Акция пройдет 31 марта
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

На Кубани пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Краснодарском крае 31 марта пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Юридический ликбез жителям региона проведут сотрудники Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

- Консультацию можно будет получить по телефону. Профессиональные юристы ответят на все вопросы жителей региона, - рассказали организаторы акции.

Консультации для социально незащищенных граждан будут бесплатными. Предварительная запись на консультацию не требуется.