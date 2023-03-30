Кубань присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи

На Кубани пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Краснодарском крае 31 марта пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Юридический ликбез жителям региона проведут сотрудники Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

- Консультацию можно будет получить по телефону. Профессиональные юристы ответят на все вопросы жителей региона, - рассказали организаторы акции.

Консультации для социально незащищенных граждан будут бесплатными. Предварительная запись на консультацию не требуется.