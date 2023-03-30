На Кубани 31 марта стартует прием заявлений для зачисления в первый класс Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани 31 марта стартует прием заявлений для зачисления в первый класс. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

До 30 июня в регионе примут документы от проживающих на территории, закрепленной за школой или имеющих право первоочередного приема.

- Это в том числе дети, чьи братья и сестры уже учатся в данном учебном заведении, - сказал глава региона. - Ожидаем, что в новом учебном году школы Кубани примут около 80 тысяч первоклассников.

Отмечается, что заявление можно подать не выходя из дома и не посещая школу. В таком случае документы направляются на электронную почту учреждения, заказным письмом или через Госуслуги.