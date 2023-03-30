Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 30 марта. Электроэнергии не будет из-за проведения работ с 8:00 до 17:00.

- С 08:00 до 17:00 света не будет в селе Супсех из-за замены опор. Также отключения пройдут в СОТ «Ветеран» на улице Зеркальная и в тупике Зеркальный, - сообщили «Россети Кубань».

Для переподключения абонентов в селе Супсех на улицах Стрелецкая и Таежная отключат свет с 08:00 до 17:00. В станице Анапская на улицах Набережная и Горького электроэнергии не будет с 10:00 до 17:00 из-за монтажа арматуры СИП.

С 09:00 до 17:00 отключения пройдут в селе Витязево на улицах Почтовая, Советская, Набережная и в селе Юровка на улицах Шоссейная, Южная, Садовая.