Авиакомпания запустила рейсы из Сочи в Ургенч

29 марта был выполнен полет. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания “Азимут” запустила прямые рейсы из Сочи в Ургенч. 29 марта был выполнен полет. По традиции, первый пассажир получил памятные подарки.

К слову, рейсы из Сочи в Ургенч с 28 марта выполняют один раз в неделю - по вторник. Однако с мая полеты начнут осуществляться два раза в неделю.

- С мая добавляется еще одна частота полетов и рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, -подтвердили информацию в пресс-службе аэропорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с 20 мая и до конца сентября самолет из Сочи по вторникам будет вылетать в 23:25 часов, а по субботам - в 00:40 часов.