Летом «Дубрава» примет пять смен Фото: vk.com/dubrava_krd

Прием документов на летние смены в молодежном лагере «Дубрава» стартует 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Летом в муниципальном молодежном лагере «Дубрава» в Северском районе примут пять потоков. Принимать заявки на первую смену «АРТ-старт» будут до 23 мая. Она пройдет с 6 по 19 июня.

Следующий прием на смену «Выше возможного» запланирован с 14 апреля по 9 июня. Участники соберутся в лагере «Дубрава» с 23 июня по 7 июля. Набор на смену «Поколение» продлится с 24 апреля по 26 июня, «Время твоих возможностей» - с 10 мая по 13 июля, а «ДубраваART» - с 22 мая по 31 июля. Тематические смены пройдут с 10 по 23 июля, с 27 июля по 9 августа и с 14 по 27 августа соответственно.

Уточняется, что документы подаются родителем или опекуном в управление по делам молодежи Краснодара по улице Красной, 118, 7 этаж. С заявлением необходимо предоставить:

- оригинал и копия 1 стр. паспорта + прописка одного из родителей;

- оригинал и копия 1 стр. паспорта + прописка в Краснодаре ребенка;

- оригинал и копия медицинского полиса ребенка;

- документ, подтверждающий социальную категорию (при наличии).

Отмечается, что для подачи заявки необходимо наличие гражданства РФ и постоянной регистрации участника смены в Краснодаре. Документы принимают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.