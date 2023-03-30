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НовостиОбщество30 марта 2023 6:31

Житель Краснодара выплатил газовикам 110 тысяч рублей за самовольно установленный котел

Мужчина оставил целую многоэтажку без газа
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты завершают восстановительные работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты завершают восстановительные работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Краснодара выплатил 110 тысяч рублей за самовольно установленный котел. Мужчина компенсировал аварию, которая оставила без дома целую многоэтажку.

Напомним, все произошло в доме по улице Крымской, 59. Один из жильцов решил поменять водонагревательную колонку. При этом мужчина не вызвал газовиков и начал работы самостоятельно. Но в какой-то момент вода он перепутал шланги - вода попала в подземный газопровод. Подачу газа приостановили во всей многоэтажке.

Квартиранта, проводившего работы без помощи специалистов, нашли. Он уже выплатил газовикам компенсацию за устранение последствий ЧП.

- Специалисты завершают восстановительные работы. Практически все квартиры уже подключены к газу, - сообщили в пресс-службе АО «Краснодаргоргаз».

Как отмечаются специалисты, законные работы с помощью газовиков обошлись бы мужчине в 16 раз дешевле. Газовики призывают не менять оборудование самостоятельно.