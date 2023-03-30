На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 397 машин

На парковке в поселке Ильич 397 автомобилей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоит 397 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы перевезли в Крым 67 автомобилей и 76 пассажиров. В настоящее время все машины, ожидающие в очереди, находятся на парковке в поселке Ильич.

- На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы, - уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.