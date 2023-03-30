Более 70% жителей Краснодара поддерживают сокращение рабочей недели Фото из архива КП

Более 70% жителей Краснодара поддерживают сокращение рабочей недели. Результаты опроса приводят эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Ранее сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 предложили в Госдуме. По такому графику в пятницу сотрудники будут работать до обеда.

Так, 73% краснодарцев, которые работают пять дней в неделю, поддержали предложение. Тем временем против выступили 12% участников опроса.

Из 79%, поддержавших идею, отметили, что 36 часов хватит на дела, которые выполняют за 40 часов. 16%, наоборот, обратили внимание на то, что такого количества рабочих часов не хватит.

За идею о сокращении рабочей недели выступило больше женщин, чем мужчин – 83% против 63%. Женщины отмечают, что за 36 часов они будут успевать выполнять задачи, которые решают за 40 часов.