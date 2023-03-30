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НовостиОбщество30 марта 2023 7:44

Кубанской журналистике исполнилось 160 лет

30 марта 1863 года вышел первый номер газеты «Кубанские войсковые ведомости»
Светлана ОВДЕЙ
«Кубанские войсковые ведомости»

«Кубанские войсковые ведомости»

Кубанской журналистике исполнилось 160 лет. 30 марта 1863 года вышел первый номер газеты «Кубанские войсковые ведомости». С этого события ведет отсчет истории региональная журналистика.

Первый номер «Кубанских войсковых ведомостей» посвятили визиту на Кубань князя Михаила Николаевича. Он прибыл в регион 21 февраля. Но запоздалое получение шрифтов для газеты позволило сообщить о событии лишь спустя месяц.

- В первые годы в газете не было журналистов. Материалы готовили общественные авторы - учителя, писари, священнослужители и даже сам наказной атаман, - рассказали в Союзе журналистов Кубани.

Газета состояла из двух разделов - официального и неофициального. А в 1871 году издание получило новое название – «Кубанские областные ведомости».

Напомним, официальный день кубанской журналистики отмечается 5 мая. Дату профессионального праздника учредили в 1996 году постановлением Заксобрания региона. Она связана с выпуском Митрофаном Сединым 5 мая 1917 года в Екатеринодаре газеты «Прикубанская правда».