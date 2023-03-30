«Кубанские войсковые ведомости»

Кубанской журналистике исполнилось 160 лет. 30 марта 1863 года вышел первый номер газеты «Кубанские войсковые ведомости». С этого события ведет отсчет истории региональная журналистика.

Первый номер «Кубанских войсковых ведомостей» посвятили визиту на Кубань князя Михаила Николаевича. Он прибыл в регион 21 февраля. Но запоздалое получение шрифтов для газеты позволило сообщить о событии лишь спустя месяц.

- В первые годы в газете не было журналистов. Материалы готовили общественные авторы - учителя, писари, священнослужители и даже сам наказной атаман, - рассказали в Союзе журналистов Кубани.

Газета состояла из двух разделов - официального и неофициального. А в 1871 году издание получило новое название – «Кубанские областные ведомости».

Напомним, официальный день кубанской журналистики отмечается 5 мая. Дату профессионального праздника учредили в 1996 году постановлением Заксобрания региона. Она связана с выпуском Митрофаном Сединым 5 мая 1917 года в Екатеринодаре газеты «Прикубанская правда».