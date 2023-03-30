С начала года полицейские приняли более трех тысяч заявлений от граждан Фото из архива КП

Более 700 млн рублей жители Кубани перевели телефонным мошенникам с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как отмечают правоохранители, сейчас самым распространенным видом мошенничества остается звонок под именем лжесотрудника безопасности банка или правоохранителя. Кроме того, аферисты начали обманывать граждан не по телефону, а через мессенджеры. Жертвам мошенников сообщают об изменении номера телефона, который привязан к мобильному банку, либо о подаче заявки на кредит от их имени.

Участились случаи и того, как мошенники под именем правоохранителей обвиняют граждан в госизмене.

- Они заявляют, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, переводит с его счета деньги в пользу армии другой страны. После этого мошенники подключают фиктивную службу безопасности банка и вынуждают клиента переводить денежные средства на их счета, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Всего 50% мошенников обманывают граждан по схеме «Перевод на безопасный счет», 30% - «Покупки товаров и услуг в интернете». Распространены и случаи с вариантов «Родственник совершил ДТП».

Отмечается, что за сутки в регионе в полицию обращаются в среднем от 30 до 50 жителей, которые стали жертвами мошенников. С начала 2023 года правоохранители приняли более трех тысяч заявлений.

Полицейские напоминают жителям о том, что ни в коем случае не стоит доверять сомнительным звонкам по телефону или в мессенджерах. Особенно не следует выполнять финансовые операции под диктовку незнакомцев.